Монголы широко отмечают новый государственный праздник — Весак

CentralAsia (MNG) - Сегодня по всей Монголии начался святой праздник Бурхан Багшийн Дүйцэн өдөр или Весак — Будда Пурнима.

14 июня Монголия третий год отмечает день Будды Пурнима /Весак/ как официальный государственный праздник. Дата, которая меняется из года в год, приходится на 15 – й день первого месяца лета каждого года по буддийскому календарю и посвящена трем знаменательным событиям в жизни Будды-его рождению, просветлению (нирване) и его уходу (паринирване) из человеческого мира.

На главной площади Улан-Батора этот праздник массово отмечается с чтением буддийских мантр и религиозным танцем Цам.

Цам — торжественное религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях (дацанах) Монголии. Обряд состоит из танцевальной пантомимы, исполняемой ламами, которые маскируются докшитами (хранителями), то есть надевают маски из папье-маше, изображающие докшита, и вместе с шанаками (ламами-созерцателями), выступающими без масок, но в соответствующем одеянии, совершают по намеченному кругу религиозный танец, жестикулируя руками.

Цам обычно проводится во дворе дацана. В течение нескольких недель перед исполнением мистерии в монастырях идут специальные службы, проводятся приготовления к церемонии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения