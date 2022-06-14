Во Владивостоке гражданке Узбекистана вернули сына, помещённого российской полицией в детдом

CentralAsia (UZ) - В мае в генеральное консульство Узбекистана обратилась гражданка М.Р., уроженка Кашкадарьинской области, имеющая двоих детей, которая занималась временной трудовой деятельностью во Владивостоке. Об этом передает агентство «Дунё».

По ее словам, сотрудники полиции и совета опеки забрали ее сына С.Р., 2020 года рождения, и сообщили ей, что его поместили в детский дом. В этой связи соотечественница обратилась в генконсульство с просьбой оказать содействие в возвращении ее ребенка.

Сотрудники генконсульства для выяснения обстоятельств дела провели беседы в соответствующих структурах края и Владивостока.

В результате стало известно, что 19 ноября 2021 года гражданка М.Р. с сыном на руках попала в поле зрения сотрудников полиции, когда она стояла в холодную погоду на одной из остановок во Владивостоке. После невыполнения законных требований сотрудников правоохранительных органов о предоставлении документов мать с ребенком были доставлены в отдел полиции, где в установленном порядке был составлен административный протокол за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, а ее ребенок, соответственно, был помещен в психоневрологический детский дом.

Усилиями сотрудников генконсульства ребенок был возвращен своим родителям и 12 июня М.Р. вместе с детьми благополучно вернулась на родину авиарейсом по маршруту Владивосток — Ташкент.