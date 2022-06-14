Президент Казахстана в июле проведет расширенное заседание правительства

CentralAsia (KZ) - В июле состоится расширенное заседание правительства Казахстана под председательством президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов.

На нем будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие, обсуждены вопросы по инфляции и инвестициям. Смаилов поручил всем министрам и акимам подготовиться к данному заседанию, отметив, что итоги полугодия будут озвучены по 20 областям, с учетом трех новых регионов.

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