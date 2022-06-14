экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана в июле проведет расширенное заседание правительства

CentralAsia (KZ) -  В июле состоится расширенное заседание правительства Казахстана под председательством президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов.

На нем будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие, обсуждены вопросы по инфляции и инвестициям. Смаилов поручил всем министрам и акимам подготовиться к данному заседанию, отметив, что итоги полугодия будут озвучены по 20 областям, с учетом трех новых регионов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Литва закупила для Украины шесть дронов на €990 тысяч
  • Монгольские пограничники построят «зеленую стену» вдоль границы Монголии и Китая
  • В Украине начали подготовку к проведению «Евровидения-2023»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com