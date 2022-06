Российские войска оттеснили украинских военных от центра Северодонецка, - ISW (карта военных действий)

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - Россия продолжает развертывать недостаточно подготовленные добровольческие и резервные силы для усиления своих текущих операций, утверждает Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей оценке военных действий в Украине по состоянию на 13 июня, 7:30 вечера по восточному времени.

Основные выводы института

Российские войска оттеснили украинских военных от центра Северодонецка и, как сообщается, 13 июня разрушили оставшийся мост из Северодонецка в Лисичанск, но украинские официальные лица сообщили, что украинские силы не окружены в городе.

Российские войска провели безуспешные наземные атаки в попытке перерезать украинские наземные линии связи (ГЛОК) в районе Попасной и Бахмута.

Российские войска начали безуспешные наступательные операции к юго-востоку от Изюма и к северу от Славянска и, вероятно, создают условия для наступления на Северск и северо-западные украинские ГЛОКи к Лисичанску, пишет ISW.

Российские войска, вероятно, проводят ограниченное наступление непосредственно к северо-востоку от города Харькова в вероятной попытке вытеснить украинские силы из зоны досягаемости артиллерии российских тыловых районов и добились определенных успехов.

Российские и украинские войска ведут непрекращающиеся бои за Давыдовский мост на северо-западе Херсонской области.

// ISW