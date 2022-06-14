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Две женщины пытались нелегально провезти из Узбекистана в Таджикистан $356 тыс. наличными

CentralAsia (UZ) -  Сотрудниками Службы государственной безопасности Узбекистана по Ташкентской области совместно с областным таможенным управлением и пограничными войсками задержаны два человека, пытавшихся провезти крупную сумму иностранной валюты через пункт упрощенного пропуска «Казарма» в Бекабаде.

Как отмечается, в ходе личного досмотра у 42-летней жительницы Бекабада было обнаружено $166 тысяч, а у ее 28-летней напарницы — $190 тысяч. Всего $356 тысяч были изъяты в процессуальном порядке.

Выяснилось, что по просьбе гражданина Таджикистана по имени Махмуд они взяли у неизвестных в городе Бекабаде иностранную валюту, спрятали ее в одежде и за определенную плату пытались вывезти в Таджикистан.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению личности реальных владельцев иностранной валюты.

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