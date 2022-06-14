Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок, заявили в Белом доме

CentralAsia (CA) - Действующий президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году. Эту информацию в эфире телеканала CNN подтвердила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден ранее неоднократно сообщал о своем намерении баллотироваться в 2024 году.

Пресс-секретарь Белого дома опровергла информацию, которые были в ранее опубликованном материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего президента является его возраст. Жан-Пьер добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе, а президент сосредоточен на работе для жителей США и улучшении их жизней.