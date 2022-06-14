Казахстан заявил о готовности поддержать вступление Узбекистана в ВТО

CentralAsia (UZ) - Власти Казахстана готовы поддержать Узбекистан при его вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом 14 июня сообщила пресс-служба казахстанского министерства торговли и интеграции по итогам встречи на полях 12-й министерской конференции ВТО в Женеве вице-министра Жанель Кушуковой с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддином Абидовым.

В ходе встречи стороны обсудили основные вопросы вступления Узбекистана в ВТО. «Узбекистан является дружественным соседом, с которым у нас тесные торговые, экономические и культурные связи. Мы поддерживаем стремление Ташкента стать членом Всемирной торговой организации», - отметила Кушукова.

По ее словам, узбекская сторона заинтересована в изучении казахстанского опыта вступления в организацию. В этих целях в ближайшее время будут организованы двусторонние консультации. «В рамках таких консультаций в соответствии с установленной в рамках ВТО процедурой в том числе будут решаться имеющиеся вопросы двусторонней торговли», - пояснила вице-министр торговли и интеграции Казахстана.