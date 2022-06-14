США готовы предоставить Украине все необходимое вооружение, – глава Пентагона
- Азия и мир, политика
- 12:39, 14 июня 2022
- Просмотров: 360 Кыргызча
CentralAsia (CA) - США готовы предоставить Украине все необходимое вооружение. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на брифинге в Таиланде 13 июня, сообщает пресс-служба Пентагона.
Ллойд Остин сказал что, прежде всего США готовы дать необходимое и помочь Украине добиться успеха. «У нас тоже есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь»,- глава Пентагона.
Также добавил, что США и другие страны Запада уже предоставили значительное количество гаубиц 155-мм калибра и боеприпасы к ним.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.