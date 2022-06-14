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США готовы предоставить Украине все необходимое вооружение, – глава Пентагона

CentralAsia (CA) -  США готовы предоставить Украине все необходимое вооружение. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на брифинге в Таиланде 13 июня, сообщает пресс-служба Пентагона.

Ллойд Остин сказал что, прежде всего США готовы дать необходимое и помочь Украине добиться успеха. «У нас тоже есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь»,- глава Пентагона.

Также добавил, что США и другие страны Запада уже предоставили значительное количество гаубиц 155-мм калибра и боеприпасы к ним.

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