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Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров Понтифик подтвердил, что посетит Казахстан с официальным визитом, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Понтифик подчеркнул значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней геополитической ситуации.

«Мы видим, насколько разнообразна и едина Ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю Ваши усилия», – сказал Папа Римский.

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