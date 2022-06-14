Потери российских военных составили 32,5 тыс. человек, - Генштаб Украины

- Азия и мир, политика
- 13:35, 14 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Общие боевые потери российских военных с 24 февраля по 14 июня составили примерно около 32500 (+200), пишет Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Также, как пишет Генштаб Украины, за вышеуказанный период российская сторона потеряла:
- танков ‒ 1434 (+2),
- БТР ‒ 3503 (+11),
- артиллерийские системы — 721 (+3),
- реактивных систем залпового огня — 229 (+3),
- систем противовоздушной обороны — 97,
- самолеты — 213,
- вертолетов — 179,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 588,
- крылатых ракет — 125,
- военных кораблей/катеров — 13,
- транспортных средств и топливных баков — 2473,
- спецтехники — 54.
Наибольшие потери (за минувшие сутки) российские военные понесли на Бахмутском направлении, утверждает Генштаб.