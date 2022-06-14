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Потери российских военных составили 32,5 тыс. человек, - Генштаб Украины

CentralAsia (CA) -  Общие боевые потери российских военных с 24 февраля по 14 июня составили примерно около 32500 (+200), пишет Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Также, как пишет Генштаб Украины, за вышеуказанный период российская сторона потеряла:

- танков ‒ 1434 (+2),

- БТР ‒ 3503 (+11),

- артиллерийские системы — 721 (+3),

- реактивных систем залпового огня — 229 (+3),

- систем противовоздушной обороны — 97,

- самолеты — 213,

- вертолетов — 179,

- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 588,

- крылатых ракет — 125,

- военных кораблей/катеров — 13,

- транспортных средств и топливных баков — 2473,

- спецтехники — 54.

Наибольшие потери (за минувшие сутки) российские военные понесли на Бахмутском направлении, утверждает Генштаб.

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