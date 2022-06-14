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«С нами не согласовывал», — глава МИД Казахстана о визите Назарбаева в Россию

CentralAsia (KZ) -  Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не согласовывал с МИД свой визит в Россию. Об этом сказал вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во время беседы с журналистами в кулуарах правительства.

«Мы не готовили этот визит и, соответственно, тезисов их бесед. В предупреждении МИДа о предстоящем визите необходимости нет. Это напрямую согласовывается с канцелярией первого президента и администрацией президента России»,- сказал он.

В минувшие выходные Назарбаев встретился с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России.

В ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами.

Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев сообщал, что Нурсултан Назарбаев не принимает участия в государственной политике страны и нынешнее руководство Казахстана не согласовывает решения с экс-президентом.

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