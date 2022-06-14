«С нами не согласовывал», — глава МИД Казахстана о визите Назарбаева в Россию

CentralAsia (KZ) - Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не согласовывал с МИД свой визит в Россию. Об этом сказал вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во время беседы с журналистами в кулуарах правительства.
«Мы не готовили этот визит и, соответственно, тезисов их бесед. В предупреждении МИДа о предстоящем визите необходимости нет. Это напрямую согласовывается с канцелярией первого президента и администрацией президента России»,- сказал он.
В минувшие выходные Назарбаев встретился с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России.
В ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами.
Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев сообщал, что Нурсултан Назарбаев не принимает участия в государственной политике страны и нынешнее руководство Казахстана не согласовывает решения с экс-президентом.