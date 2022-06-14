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Глава МИД Узбекистана принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ

CentralAsia (UZ) -  14 июня и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов принял делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) во главе с Эоганом Мерфи. Эоган Мерфи руководил Миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами президента РУз 24 октября прошлого года, сообщила пресс-служба МИДа.

Рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и БДИПЧ.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам имплементации рекомендаций, выдвинутых в Заключительном отчете миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами президента Республики Узбекистан 24 октября 2021г. Стороны выразили готовность к конструктивному сотрудничеству в данном направлении.

Представители БДИПЧ выразили заинтересованность в расширении многопланового сотрудничества, в том числе путем реализации совместных проектов в различных направлениях.

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