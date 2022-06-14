В Узбекистане ощущали землетрясение силой 2-3 балла, произошедшее в Афганистане

- Узбекистан, происшествия
- 14:10, 14 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, 14 июня в 12:35 часов по местному времени в Афганистане произошло землетрясение.
Магнитуда М=6, глубина – 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 612 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Сурхандарьинская область: 2-3 балла, 380 км.
Ферганская область: 2 балла, 490 км.
Данных о повреждениях и пострадавших не приводится.
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