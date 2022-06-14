экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане ощущали землетрясение силой 2-3 балла, произошедшее в Афганистане
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, 14 июня в 12:35 часов по местному времени в Афганистане произошло землетрясение.

Магнитуда М=6, глубина – 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 612 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Сурхандарьинская область: 2-3 балла, 380 км.

Ферганская область: 2 балла, 490 км.

Данных о повреждениях и пострадавших не приводится.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Минобороны России назвало размер потерь оружия Украиной
  • В Монголии за сутки выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19
  • Глава МИД Узбекистана принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com