Из Казахстана депортировали 31 гражданина Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Сотрудники отдела полиции Отырарского района Туркестанской области Казахстана выявили 51 иностранного гражданина, незаконно пребывавшего на территории страны, сообщил Департамент полиции Туркестанской области РК.

Отмечается, что все они занимались сбором лекарственной ферулы в степных районах Караконырского сельского округа. Как оказалось, 31 из них — гражданин Узбекистана и 17 — граждане Таджикистана.

В отношении граждан составили административные протоколы по части 5 статьи 517 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).

Решением суда граждан выдворили за пределы страны.