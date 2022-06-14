экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Казахстана депортировали 31 гражданина Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники отдела полиции Отырарского района Туркестанской области Казахстана выявили 51 иностранного гражданина, незаконно пребывавшего на территории страны, сообщил Департамент полиции Туркестанской области РК.

Отмечается, что все они занимались сбором лекарственной ферулы в степных районах Караконырского сельского округа. Как оказалось, 31 из них — гражданин Узбекистана и 17 — граждане Таджикистана.

В отношении граждан составили административные протоколы по части 5 статьи 517 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).

Решением суда граждан выдворили за пределы страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монголия и Филиппины договорились активизировать оборонное сотрудничество
  • В Доме Национальной Ассамблеи Республики Корея успешно завершилась церемония издания монгольской книги
  • Три процента всех сладостей на рынке Монголии поставляются местными производителями


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com