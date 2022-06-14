Самолеты российских олигархов, попавших под санкции, продолжают летать в воздушном пространстве Европы,- СМИ

самолет Юджина Швидлера, миллиардера-главы Millhouse

CentralAsia (CA) - Частные самолеты российских олигархов продолжают летать в небе Европы, уклоняясь от санкций. На этих самолетах было зафиксировано около 30 полетов, сообщает немецкая газета Welt.

В середине марта британское правительство арестовало самолет Юджина Швидлера, миллиардера-главы Millhouse, друга Романа Абрамовича. До ареста самолет восемь раз летал в пределах Евросоюза, в том числе в воздушном пространстве Германии. Последний раз самолет Швидлера летал из Гамбурга в Лондон 18 марта.

Самолет другого российского олигарха Алишера Усманова вылетел из Мюнхена 28 февраля (на следующий день после закрытия воздушного пространства). Другой самолет, принадлежащий бизнесмену, в это время летел из Флоренции в Ташкент.

Самолет российского бизнесмена Альберта Авдоляна, зарегистрированный в Сан-Марино и эксплуатируемый швейцарской компанией, 2 марта вылетел из Ниццы в Стамбул.

Самолет, принадлежащий олигарху Виктору Вексельбергу и зарегистрированный в Люксембурге, в апреле также успел покинуть Европу. Он вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султан.

Кроме того, по Франции летает вертолет миллиардера Александра Занадворова. С момента введения санкций вертолет взлетал не менее восьми раз.

Тот факт, что бизнес-джеты и вертолеты продолжают летать, объясняется тем, что они зарегистрированы за пределами России и на бумаге не принадлежат российским компаниям. Отсутствие прозрачности в структуре собственности затрудняет контроль самолетов олигархов за счет офшоров и мошеннических компаний.

ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов в рамках санкций, введенных против России после того, как она нанесла удар по Украине. ЕС и США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чьи активы заморожены, яхты и самолеты конфискованы, им запрещен въезд в страны Европы.