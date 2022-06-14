Наталья Поклонская, отрицательно высказывавшаяся о «спецоперации» в Украине, стала советником генпрокурора России
- Азия и мир, политика
- 15:30, 14 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Она написала, что прекращает ведение социальных страниц и какую-либо публичную деятельность.
«Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ», - написала она.
Ранее она занимала пост заместителя руководителя Россотрудничества. Она отрицательно высказывалась о «спецоперации» в Украине.
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