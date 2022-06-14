Наталья Поклонская, отрицательно высказывавшаяся о «спецоперации» в Украине, стала советником генпрокурора России

CentralAsia (CA) - Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она написала, что прекращает ведение социальных страниц и какую-либо публичную деятельность.

«Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ», - написала она.

Ранее она занимала пост заместителя руководителя Россотрудничества. Она отрицательно высказывалась о «спецоперации» в Украине.