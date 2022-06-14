В Ташкенте болельщиков, закидавших стадион камнями, посадили на 15 суток

CentralAsia (UZ) - ГУВД Ташкента задержало почти 50 нарушителей общественного порядка во время футбольного матча, 16 из них получили административный арест от 10 до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» во время матча чемпионата Азии по футболу болельщики забросали камнями футбольное поле.

На 12-й минуте матча судья достал красную карточку и показал её вратарю узбекской команды, после чего болельщики достали камни. Один из них попал в живот фотожурналиста, который находился на стадионе. Ему немедленно оказали помощь и в тот же день выписали из больницы, так как он был в хорошем состоянии.

По результату расследования пойманы 47 человек, из них шестеро получили 15 суток ареста, ещё 10 получили 10 суток. Три нарушителя порядка получили штрафы, ещё 28 человек находится под следствием.

Раненый фотожурналист отказался от подачи заявления против болельщика, отметив, что не имеет к нему претензий.