В Украине могут списать кредиты заемщикам, чье имущество уничтожено в ходе боевых действий

CentralAsia (CA) - В Верховную Раду Украины группа депутатов внесла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно поддержки заемщиков, имущество которых было уничтожено или подверглось повреждениям из-за боевых действий.

Как пишет «Украина 24/7», речь идёт о списании кредитов физическим лицам.

Инициаторами указаны 36 депутатов. Текст законопроекта пока не опубликован.