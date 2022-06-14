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В Украине могут списать кредиты заемщикам, чье имущество уничтожено в ходе боевых действий

CentralAsia (CA) -  В Верховную Раду Украины группа депутатов внесла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно поддержки заемщиков, имущество которых было уничтожено или подверглось повреждениям из-за боевых действий.

Как пишет «Украина 24/7», речь идёт о списании кредитов физическим лицам.

Инициаторами указаны 36 депутатов. Текст законопроекта пока не опубликован.

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