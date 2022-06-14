Китай готовится к «невоенным» действиям против Тайваня

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях «невоенного» характера. Об этом пишет Global Times.

«Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Свод положений, состоящий из 6 глав и 59 статей, вступит в силу 15 июня этого года.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся территорией, ожидающей воссоединения. В 2005 году страна приняла закон, дающий право использовать «немирные средства» в случае попыток Тайваня отделиться. 30 мая в зону противовоздушной обороны Тайваня вошли около 30 военных самолётов Народно-освободительной армии Китая.