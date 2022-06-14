экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай готовится к «невоенным» действиям против Тайваня

CentralAsia (CA) -  Председатель КНР Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях «невоенного» характера. Об этом пишет Global Times.

«Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Свод положений, состоящий из 6 глав и 59 статей, вступит в силу 15 июня этого года.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся территорией, ожидающей воссоединения. В 2005 году страна приняла закон, дающий право использовать «немирные средства» в случае попыток Тайваня отделиться. 30 мая в зону противовоздушной обороны Тайваня вошли около 30 военных самолётов Народно-освободительной армии Китая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В Стамбуле обменялись мнениями о новых возможностях монголо-турецкого делового сотрудничества
  • В Узбекистане за сутки выявлено 9 инфицированных COVID-19
  • Монголия уже трижды будет отмечать Весак как государственный праздник


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com