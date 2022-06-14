Жителям Ашхабада через громкоговорители объявляют об отмене масочного режима, - СМИ

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 11 июня поручил разъяснить населению через средства массовой информации – газеты и телевидение – когда и где необходимо носить медицинскую маску, а в каких местах ее можно снять.

Как сообщает портал «Хроники Туркменистана», вечером того же дня по Ашхабаду начали ездить полицейские автомобили и через громкоговорители оповещать граждан о том, что на улице носить маски больше не требуется.

Штрафов за отсутствие на лицах масок на улицах жителям столицы больше не выписывают. Водители автобусов и такси работают в масках, но что касается пассажиров, то они ведут себя по-разному- некоторые маски в транспорте надевают, другие ездят без них. Таких, по информации портала, бывает вплоть до половины от всех пассажиров автобуса. Водители автобусов им замечаний не делают. Такая же ситуация с пассажирами такси.

Помимо необходимости надевать маску, в городских автобусах сохраняются ограничения на количество пассажиров, которых водители имеют право перевозить – людей в салоне должно быть не больше, чем сидячих мест, то есть ездить стоя – нельзя.

За соблюдением этого правила водители обычно также не следят строго – главное, чтобы пассажиры не стояли (что видно через окна снаружи), а сидели на корточках.

Публично решение об отмене масочного режима на улицах с 1 июня туркменские власти объявили в начале мая. Однако после этого, объявление о том, что на открытом воздухе носить маски больше не требуется, нигде не публиковалось и до населения эту информацию не доносили.

Официальной причиной введения масочного режима в стране называлось наличие в воздухе опасных для дыхательных путей частиц пыли. Исчезла ли эта опасность, не сообщается. Ни одного случая заражения коронавирусом на территории страны правительство Туркменистана так и не признало.