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Песков не согласен с прогнозом об отъезде 15 тыс. миллионеров из России до конца года

CentralAsia (CA) -  В Кремле не замечают тенденции отъезда миллионеров из России и не знают, на чем основаны данные компании, опубликовавшей исследование об этом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

  • Ранее некоторые СМИ со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners (H&P) сообщили, что Россию до конца года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров, или примерно 15% их общего количества на конец 2021 года.

«Мы не замечаем эту тенденцию. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам», - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, замечают ли в Кремле такую тенденцию.

На уточняющий вопрос, есть ли у Кремля какие-то планы или стратегии, чтобы заинтересовать состоятельных людей в том, чтобы они не покидали страну, Песков ответил, что на смену закрывшимся возможностям приходят новые возможности.

«Вот, кстати, эта тема и будет обсуждаться на Санкт-Петербургском экономическом форуме», - добавил Песков.

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