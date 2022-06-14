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Казахстан готов принять около 200 индийских студентов, обучающихся в медуниверситетах Украины

CentralAsia (KZ) -  

Казахстан готов принять на медицинские факультеты около 200 студентов из Индии которые ранее учились в Украине. Об этом сообщила в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Недавно посетила нашу страну министр иностранных дел Индии. Был озвучен вопрос, что более 20 тыс. индийских студентов в Украине остались без образования. Наши медицинские университеты готовы помочь, принять около 200 медицинских студентов», — рассказала Гиният.

По ее словам, Казахстан по возможности будет предоставлять им общежитие.

По данным главы Минздрава, в медицинских вузах страны обучается около 20% иностранных граждан.

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