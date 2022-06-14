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В Германии зарегистрировано 229 случаев оспы обезьян

CentralAsia (CA) -  В Германии зарегистрировано 229 случаев оспы обезьян, пишет институт Роберта Коха.

Все эти случаи связаны с другими случаями оспы обезьян, которые были зарегистрированы в разных странах за пределами Африки с мая 2022 года. Особенность этих случаев заключается в том, что пострадавшие ранее не путешествовали – как обычно в прошлом – в африканские страны, где вирус является эндемичным (Западная и Центральная Африка).

И многие случаи передачи оспы, по-видимому, происходят в рамках сексуальной активности (в настоящее время особенно среди мужчин, которые вступают в сексуальные контакты с другими мужчинами), пишет институт.

Состояние большинства болеющих не тяжелое.

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