Евросоюз закупит 110 тысяч вакцин против оспы обезьян

- Азия и мир, общество
- 17:58, 14 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Европейский союз подпишет соглашение на поставку около 110 тысяч доз вакцин против оспы обезьян, заявила комиссар здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес, передаёт Reuters. Отмечается, что производитель — фирма Bavarian Nordic — начнет поставки с конца июня.
Вакцины будут закуплены за счет средств ЕС и доставлены в государства Союза. Первыми их получат страны с неотложными потребностями в препарате.
Известно, что производитель повысил прогноз финансовых результатов на этот год после заключения сделки с ЕС и других более мелких сделок на поставку своей вакцины.
Отмечается, что вакцина от Bavarian Nordic пока не разрешена в ЕС против оспы обезьян.
Поставки начнутся немедленно и будут завершены в ближайшие месяцы, говорится в сообщении.
Комиссия заявила, что около 900 случаев оспы обезьян было зарегистрировано в 19 странах ЕС, а также в Норвегии и Исландии, которые будут иметь право на получение доз, несмотря на то, что они не являются членами ЕС.