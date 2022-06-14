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Евросоюз закупит 110 тысяч вакцин против оспы обезьян

CentralAsia (CA) -  Европейский союз подпишет соглашение на поставку около 110 тысяч доз вакцин против оспы обезьян, заявила комиссар здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес, передаёт Reuters. Отмечается, что производитель — фирма Bavarian Nordic — начнет поставки с конца июня.

Вакцины будут закуплены за счет средств ЕС и доставлены в государства Союза. Первыми их получат страны с неотложными потребностями в препарате.

Известно, что производитель повысил прогноз финансовых результатов на этот год после заключения сделки с ЕС и других более мелких сделок на поставку своей вакцины.

Отмечается, что вакцина от Bavarian Nordic пока не разрешена в ЕС против оспы обезьян.

Поставки начнутся немедленно и будут завершены в ближайшие месяцы, говорится в сообщении.

Комиссия заявила, что около 900 случаев оспы обезьян было зарегистрировано в 19 странах ЕС, а также в Норвегии и Исландии, которые будут иметь право на получение доз, несмотря на то, что они не являются членами ЕС.

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