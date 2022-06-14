В Казахстане продлевают сроки ограничения вывоза пшеницы

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 15 июня завершается срок введения квот на экспорт казахстанского зерна, но Минсельхоз республики заявил о намерении продлить эту меру до осени, чтобы обезопасить внутренний рынок, сообщает inbusiness.kz.

«Казахстан планирует продлить квоты на экспорт пшеницы и муки с 15 июня до 1 сентября текущего года», – заявил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.

По его словам, на такой шаг правительство республики вынуждено будет пойти из-за угрозы дефицита зерна во всем мире и несостоятельности Украины обеспечить свой объем поставок зерна в Африку и на Ближний Восток.

«Квотирование обеспечит Казахстану контролируемый вывоз пшеницы и муки в равных среднегодовым объемам экспорта», – поясняется в ответе ведомства на официальный запрос inbusiness.kz.

В начале апреля текущего года министерство сельского хозяйства Казахстана установило квоту на экспорт пшеницы в объеме 1 миллиона тонн, а также муки в объеме 300 тысяч тонн.

Согласно статданным, за январь-март 2022 года экспорт казахской пшеницы составил более 2 миллиона тонн. До конца 2022 года экспортный потенциал казахстанского зерна составляет ориентировочно 1 миллион 250 тысяч тонн.

В настоящее время стоимость одной тонны продовольственной пшеницы в Казахстане составляет примерно $400, в то время как в прошлом году она была на уровне $215 за тонну.

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