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В мае Узбекистан посетило более 500 тысяч туристов

CentralAsia (UZ) -  В мае текущего года Узбекистан принял 503,6 тысяч туристов из различных стран мира, передает Госкомстат республики.

Отмечается, что в сравнении с маем 2021 года прирост числа посетителей страны составил 363,4 тысячи человек (больше в 3,6 раза):

  • Казахстан — 169,9 тысяч человек;
  • Кыргызстан – 141,3 тысяч человек;
  • Таджикистан – 116,0 тысяч человек;
  • Россия – 47,5 тысяч человек;
  • Турция – 6,4 тысяч человек;
  • Германия – 2,2 тысяч человек
  • Франция – 1,7 тысяч человек и т.д.
  • США – 1,5 тысяч человек.

Менее 1,5 тысяч туристов были из Кореи, Индии, Израиля, Великобритании, Беларуси, Италии и Испании.

За 5 месяцев в Узбекистан больше всего прибыло туристов с целью посетить родственников — 1,2 млн человек, также с целью отдыха — 102,3 тысяч человек, лечения — 30,8 тысяч человек, по работе — 5,6 тысяч человек, в образовательных целях — 1,9 тысяч человек.

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