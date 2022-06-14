Президент России осенью примет участие в саммите ШОС в Самарканде

- Узбекистан, общество
- 22:42, 14 июня 2022
- Просмотров: 129
CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится осенью в Самарканде. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.
По словам Ушакова, помимо саммита ШОС Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, а также в Совете глав государства Содружества Независимых Государств (СНГ) в Казахстане.
Узбекистан получил роль председателя ШОС в 2021-2022 годах.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.