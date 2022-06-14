Узбекистан начнет выпускать молоко от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Международный центр молекулярной аллергологии при Министерстве инновационного развития Узбекистана и компания PanaevFarms договорились о сотрудничестве в производстве иммунного молозива и молока против COVID-19.

Нейтрализующие коронавирус антитела сохраняются в молоке коров и коз, привитых рекомбинантной вакциной узбекско-китайского производства ZF-UZ-VAC2001, сообщили в ведомстве.

Ученые установили, что антитела переходят телятам, которые кормятся молоком. Также выяснилось, что пастеризация не снижает активность антител, а это значит, что молоко привитых от коронавируса животных моет повышать иммунитет людей.

Совместное производство предполагает выпуск имунного молока, а также рассасывающихся таблеток и спреев для полости рта со вкусом ванили, мяты, лимона.