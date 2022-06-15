Монгольское движение «Миллиард деревьев»

CentralAsia (MNG) - Политика была запущена с большой помпой, но смогут ли участники выполнить свои обязательства?

Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2022 года в Глазго открыла глаза Монголии. После участия в конференции президент Монголии Хурэлсух Ухнаа инициировал общенациональное движение за посадку 1 миллиарда деревьев к 2030 году в рамках приверженности Монголии Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций, а также в качестве способа борьбы с опустыниванием, вырубкой лесов и отсутствием продовольственной безопасности.

С ноября 2021 года Офис Президента и Министерство экологии и туризма активно продвигают общенациональное движение «Один миллиард деревьев». В марте президент официально объявил о начале этапа проекта. По состоянию на июнь в процессе рассады участвуют 21 область (аймак) и 330 подобластей (сомон).

В пятиминутном рекламном ролике губернаторы разных аймаков пообещали посадить 20 000 саженцев в своих аймаках. Такие аймаки, как Сэлэнгэ, Дархан, Баянхонгор, Төв и Дорноговь, уже начали процесс рассады.

Консультативная группа президента по экономической и экологической политике в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и туризма поощряет участие горнодобывающих конгломератов и других организаций государственного и частного секторов в рамках государственных контрактов. С ноября 2021 года 21 крупная корпорация, такая как «Эрдэнэс Таван Толгой», «Оюу-Толгой», «Таван-Толгой», «Энерджи Ресурс» и «Эрдэнэт Майнинг Корпорейшн», подписали государственные контракты и обязались посадить 608,5 млн деревьев.

В рамках общенациональных совместных усилий президент надеется посадить около 640 000 саженцев на сумму 4,3 миллиарда тугриков. Согласно монгольскому горнодобывающему журналу, Монголия потратит 1 процент национального ВВП на мегапроект «Один миллиард деревьев».

При обсуждении экологических проблем Монголии важно отметить, что северные части страны и ее экосистемы сильно отличаются от южных, где пустыня Гоби занимает большую территорию. Аймачная администрация Дорноговь заявила, что из-за уникальной окружающей среды и экосистемы пустыни Гоби деревья и растения, которые будут высажены в этом районе, будут отличаться от других районов и потребуют особого ухода. В этих регионах уже ведется борьба с опустыниванием.

Экстремальный климат Монголии и ее разнообразные экосистемы создают проблемы для политиков, стремящихся реализовать реалистичные, устойчивые цели, основанные на действиях. В разных администрациях монгольские политики инициировали и реализовали различные экологические политики. Но эти усилия часто прерываются выборами, что приводит к смене национальной и провинциальной администрации. Следовательно, эти зеленые проекты редко даже получали необходимое финансирование, не говоря уже о том, чтобы приносить успешные результаты. Справедливо сказать, что изменение климата на самом деле не было главным приоритетом для монгольского правительства.

По сообщению информационного агентства Moнцамэ, общенациональное движение Монголии «Один миллиард деревьев» будет реализовано в три этапа. Первый этап будет завершен к 2024 году, а процесс интенсификации займет два года, с 2024 по 2026 год. К 2027 году участвующие стороны уже должны находиться на стадии устойчивого развития.

Хурэлсух надеется, что общенациональное движение «Один миллиард деревьев» продолжится даже после его единственного шестилетнего срока на посту президента, который заканчивается в 2027 году. Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН он подтвердил борьбу Монголии с изменением климата, особенно с такими новыми проблемами, как вырубка лесов и опустынивание. Эти проблемы во многом иллюстрируют более серьезную борьбу в высокоурбанизированной современной Монголии, где местные территории заменяются горнодобывающей промышленностью.

С другой стороны, монголы, известные своим кочевым образом жизни, традиционно не жили на одном месте в течение длительного времени. Следовательно, сельское хозяйство и длительная забота об окружающей среде никогда не были кормильцем монгольского общества.

Поскольку глобальная борьба с изменением климата стала главной темой для экологов и защитников природы, в интересах Монголии быть информированными, вовлеченными и активными. Учитывая обширный ландшафт Монголии, политикам необходимо проводить политику, которая одновременно решает текущие проблемы и помогает предотвратить дальнейший ущерб. Может ли общенациональное движение Монголии «Один миллиард деревьев» быть такой двуцелевой политикой?

С политической точки зрения реализация этого мегапроекта потребует постоянных федеральных и местных средств. Не менее важно, что механизмы преемственности должны доказать, что инициатива Хурэлсух предназначена не только для демонстрации Монголии, но и для активной борьбы со многими возникающими проблемами. Самая большая надежда состоит в том, что участвующие партии поднимут эстафету и продолжат движение после любых политических изменений.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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