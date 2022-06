Палестина прошла квалификацию на 2023 AFC Asian Cup, одержав убедительную победу над Филиппинами в Монголии

CentralAsia (MNG) - Палестинское футбольное сообщество в понедельник отпраздновало большое достижение после еще одной убедительной победы на стадионе Sports Center в Улан-Баторе, Монголия. Победа со счетом 4:0 над Филиппинами стала третьей победой подряд в отборочных матчах Кубка Азии.

8 и 11 июня Палестина выиграла у Монголии со счетом 1: 0 и у Йемена со счетом 5: 0 соответственно. Драгоценные победы позволили Fidaii занять первое место в своей группе B с 9 очками.

“The Palestine National Football team are top of group B on Matchday 2 of the Asian Cup Qualifiers. A win or draw against Singapore on Monday will see Al-Fidaii punch their ticket to the 2023 Asian Cup.”



