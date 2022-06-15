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В аймаке Дархан-Уул запущен E-Hub для поддержки развития молодежи

CentralAsia (MNG) -  Аймак Дархан-Уул, Монголия — 9 июня 2022 г. — ЮНФПА и ООО Unitel запустили цифровую библиотеку E-Hub в аймаке Дархан-Уул 9 июня 2022 г. в Центре развития молодежи при Департаменте развития семьи, детей и молодежи Министерства труда и социальной защиты.

В рамках партнерства ЮНФПА и ООО Unitel работают над расширением доступа к онлайн-информации и знаниям, удобным для молодежи, путем создания электронного центра в аймаке Дархан-Уул. E-Hub обеспечит комфортную среду обучения и доступ к электронным книгам и другим услугам электронных знаний для молодежи в аймаке Дархан-Уул.

В церемонии открытия E-Hub в аймаке Дархан-Уул приняли участие начальник Агентства по развитию семьи, детей и молодежи Министерства труда и социальной защиты населения Г.Батдорж, заместитель губернатора аймака Дархан-Уул Б.Жавхлан, начальник отдела развития семьи, детей и молодежи аймака Дархан-Уул А. Амгалан, руководитель офиса ЮНФПА в Монголии д-р Халид Шарифи, исполнительный директор ООО Unitel Д. Энхбат, а также дети и молодежь этого аймака.

В своем вступительном слове глава офиса ЮНФПА в Монголии д-р Халид Шарифи сказал: «Мы очень рады поддержке и приверженности Unitel поддержке подростков и молодежи в Монголии посредством партнерства с ЮНФПА. E-Hub улучшит доступ молодых людей к информации и услугам, что затем поможет молодым людям полностью раскрыть свой потенциал».

Расширение участия молодежи, обеспечение их сексуального и репродуктивного здоровья и прав, а также прекращение гендерного насилия являются основными направлениями деятельности ЮНФПА в Монголии.

ЮНФПА работает с правительством Монголии над предотвращением гендерного насилия, поддержкой развития молодежи и улучшением доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья в Монголии.

источник: UNFPA Mongolia

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