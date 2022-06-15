Матч между Узбекистаном и Японией полуфинала Кубка Азии пройдет без узбекских болельщиков

CentralAsia (UZ) - Матч полуфинала Кубка Азии между молодежными сборными Узбекистана и Японии пройдет без зрителей.

Решение Азиатской конфедерации футбола было вынесено из-за нарушений порядка со стороны болельщиков сборной Узбекистана, бросавших камни и прочие посторонние предметы на поле, сообщили в конфедерации.

Как сообщалось ранее, после случившегося пострадали фотограф из Узбекистана, а также видеооператор из турецкой Saran Media.

Азиатская футбольная конфедерация также оштрафовала Ассоциацию футбола Узбекистана на 50.000 долларов.

Однако матч не будет проведен совсем без зрителей. По решению АФК, до 500 болельщиков сборной Японии могут посетить матч. Он пройдет 15 июня на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте.