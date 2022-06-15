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Проект устойчивого городского транспорта Улан-Батора будет реализован в течение 5 лет, чтобы уменьшить заторы на дорогах

CentralAsia (MNG) -  Менеджер столичных дорожно-транспортных проектов Б.Одсурэн обменялся мнениями с некоторыми представителями проекта устойчивого городского транспорта Улан-Батора, реализуемого в столице. На встрече присутствовали менеджер Всемирного банка по практике управления в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Бенедикт Л. Дж. Эйберген и старший экономист Всемирного банка по стране Жан-Паскаль Нгесса Нгану.

«За последние три десятилетия население Улан-Батора почти утроилось, достигнув 1,6 миллиона человек, а количество автомобилей увеличилось в четыре раза, увеличиваясь в среднем на 80 000 автомобилей в год. Пробки на дорогах – насущная проблема, которую необходимо решать в столице немедленно. В рамках «Политики нового возрождения» ведутся работы по реализации проектов по строительству новой кольцевой дороги, легкорельсового транспорта и обновлению парка общественного транспорта.

Были выполнены задачи, связанные с консультационными услугами для проекта устойчивого городского транспорта Улан-Батора, помимо обеспечения подготовки к отбору. Мы надеемся, что успешная реализация этого пятилетнего проекта послужит ценным вкладом в уменьшение пробок на дорогах в Улан-Баторе», – сказал заместитель мэра города Улан-Батор Б.Одсурэн.

Бенедикт Л. Дж. Эйберген, менеджер по практике управления Всемирного банка в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, согласился с заместителем мэра города Улан-Батор Б.Одсурэн и выразил свою позицию по проекту. Он подчеркнул, что за счет строительства новых улиц и дорог, создания комплексной транспортной системы проект сыграет важную роль в уменьшении пробок и повышении безопасности движения, проведении стратегических исследований, необходимых для городского транспортного сектора.

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