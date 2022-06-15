«Талибан» хочет остаться у власти, но не согласен с тем, как управлять», — представитель МООНСА

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CentralAsia (CA) - Критикуя политическую, экономическую и социальную политику движения «Талибан» в отношении Афганистана во время обсуждения с Советом по международным отношениям, руководитель политических вопросов миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) Скотт Смит резко раскритиковал организацию и заявил, что все, чего они хотят, — это остаться во власти, как правительство, но они расходятся во мнениях относительно того, как управлять, передает The Print.

Чиновник сослался на закрытие школ для девочек с 6-го класса и выше как на пример резкого разногласия лидеров талибов, заявив, что Кабул и Кандагар не согласны с этим вопросом и что лидеры талибов расходятся во мнениях по различным вопросам. Об этом сообщает Khaama Press.

Смит заявил, что приостановление работы школ для девочек было самым большим разногласием между лидерами талибов, он также отметил, что некоторые высокопоставленные чиновники были за, но ряд других высокопоставленных чиновников талибов были категорически против, утверждая, что Кандагар примет окончательное решение, высокопоставленный представитель МООНСА.

В репортаже Радио Азади: «Все, чего хотят талибы, — это остаться у власти в качестве правительства, но они расходятся во мнениях относительно того, как управлять. Последние десять лет группа талибов в Дохе ведет дела с международным сообществом и занимается глобальными проблемами, в то время как другая группа участвует в войне. Когда мы призываем открыть школы или не заставлять женщин носить хиджаб, первая группа отвечает, что они потеряют доверие своих бойцов», — цитирует Смита Khaama Press.

Заместитель министра иностранных дел талибов Шир Мохаммад Аббас Станекзай также раскритиковал талибов за закрытие школ для девочек 22 мая, заявив, что отказ афганским девочкам в образовании равносилен «съедению половины населения страны» и социальные стратегии.

Большинству женщин, работающих в государственных учреждениях, было отказано в доступе к работе с тех пор, как в августе прошлого года талибы установили контроль над страной, и некоторые из них были уволены.

Тем временем талибы приостановили среднее образование девочек и ввели строгую форму ношения хиджаба. Они также не предоставили афганским женщинам возможности участвовать в политической и общественной жизни, чтобы соответствовать модели абсолютной гендерной сегрегации, направленной на то, чтобы сделать женщин невидимыми в обществе.

Зверства талибов в отношении афганских женщин неуклонно возрастают с тех пор, как организация захватила власть в Афганистане в августе прошлого года, запретив молодым девушкам и женщинам гуманитарные права.

Примечательно, что ситуация с правами человека в Афганистане ухудшилась после краха афганского правительства и захвата власти талибами в августе прошлого года, поскольку незаконная торговля афганскими детьми и незаконная купля-продажа товаров продолжают расти в регионе.