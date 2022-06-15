Подписано соглашение о сотрудничестве с организациями гражданского общества между Монголией и США

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта «Договор о защите детей» (Child Protection Compact - CPC), финансируемого Государственным департаментом США, World Vision Монголия подписала соглашение о сотрудничестве с организациями гражданского общества для реализации подхода «Home Visitor» в районах Баянзурх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сухбаатар и Баянгол. Церемония подписания состоялась 10 июня 2022 года.

На церемонии подписания присутствовали представители посольства США, агентства по развитию семьи, детей и молодежи, канцелярии губернатора города, столичного отдела по делам семьи, детей и молодежи, а также районных канцелярии губернатора и отдели развития семьи, детей и молодежи.

«Home Visitor» — это передовой международный подход, направленный на улучшение заботы и защиты семей и сообществ о своих детях. 5 организаций гражданского общества, в том числе Лантуун Дохио, Волонтерский центр Монголии, Скаутская ассоциация Монголии, «Образование: путь к будущему развитию» и «Центр развития подростков», были выбраны в ходе открытого тендера для реализации подхода «Посетитель на дому» в проектных районах CPC.

Соединенные Штаты и Монголия подписали Соглашение о партнерстве между США и Монголией в области защиты детей в 2020 году; в рамках партнерства World Vision и Фонд Азии в Монголии реализуют проект «Договор о защите детей». Цель Партнерства по Договору о защите детей состоит в том, чтобы укрепить усилия правительства Монголии, НПО и организаций гражданского общества по эффективному судебному преследованию и осуждению торговцев детьми, предоставить всестороннее, основанное на травмах дело для детей, ставших жертвами этих преступлений, и предотвратить все формы торговли детьми в Монголии.

источник: World Vision Mongolia

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