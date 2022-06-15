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Монгольские археологи впервые обнаружили руины дворца Хулагу-хана в Турции

CentralAsia (MNG) -  Монголо-турецкая исследовательская группа под руководством монгольского историка Д.Анхбаяр обнаружила исторические артефакты в деревне Хан, провинция Ван, Турция. Монгольские ученые сообщили об открытии руин летнего дворца Хулагу-хана, дворца Алада, впервые в его истории.

«Шесть монгольских ученых впервые работают в сотрудничестве с Институтом тюркологии, совместно с Измирским университетом Катип Челеби в Турции. Хаанские дворцы Монгольской империи в настоящее время включают три города: дворец Хубилай-хана во Внутренней Монголии, летний дворец Амбагай-хана в Иране и город Сарай в Золотой Орде. Сейчас это четвертый дворец. Археологические раскопки будут проводиться в сотрудничестве с турецкими учеными. Важные исторические артефакты можно привезти в Монголию для популяризации», — сказал историк Анхбаяр.

Впервые монгольские археологи и ученые работают за границей с официальным разрешением. Хулагу-хан впервые влюбился в это место в 1259 году, потому что это было красивое пастбище, и назвал его «Лабтай Сагут» или на современном монгольском «Лавтай суух газар»-(примерно: «Хорошее место для проживания»).

Над этим открытием в Турции работают: председатель правления Монгольской археологической ассоциации Ю. Болдбаатар, член археологической ассоциации А. Энхтөр, историк и китаевед Б. Энхчимэг, аспирант О. Сувд-Эрдэнэ и историк Д. Анхбаяр.

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