CentralAsia (UZ) - Согласно оценкам аналитиков Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2022/23 годах объем внутреннего потребления пшеницы в Узбекистане может достичь 8,5 млн тонн. Это менее чем на 1% превышает показатель предыдущего сезона и является самым большим показателем в абсолютном выражении среди ключевых потребителей пшеницы в Центральной Азии, сообщает информационно-аналитическое агентство «АПК-Інформ».

В частности, прогнозируемый объем внутреннего потребления пшеницы в Узбекистане в 2022/23 МГ практически на 8% превосходит показатель аналогичного периода для Афганистана, где внутреннее потребление зерновой ожидается на уровне 7,9 млн тонн.

Также прогнозный показатель для Узбекистана в новом сезоне практически на 37% превышает оценку внутреннего потребления для Казахстана (6,2 млн тонн). При этом стоит отметить, что Казахстан традиционно является экспортером как пшеницы, так и пшеничной муки. В 2022/23 МГ, согласно оценкам USDA, экспортные поставки пшеницы и муки в зерновом эквиваленте из Казахстана могут достигнуть 8,0 млн тонн, тогда как прогноз экспорта из Узбекистана составляет всего 1,5 млн тонн.

Соответственно, если в Узбекистане и Афганистане в будущем сезоне собственное производство зерновой может обеспечить только 78% и 57% прогнозируемого внутреннего потребления пшеницы соответственно, то в Казахстане внутреннее потребление составит всего 48% от ожидаемого валового сбора зерновой.