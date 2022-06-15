Россия требует полный доступ к биолаборатории, которую построят в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - Председатель партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов призвал российские власти жёстко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории высшего уровня опасности, сообщается на сайте партии.

Как сообщается на сайте, кыргызские эксперты из Международной ассоциации по контролю биологических исследований обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с предложением запретить строительство этого объекта.

«Тревога кыргызских ученых понятна. А нас это разве не касается – особенно после того, что открылось в американских биолабораториях на Украине?» – задался вопросом парламентарий.

Он напомнил, что Центральная референс-лаборатория в Алматы была построена при содействии Минобороны США, а бывший замминистра обороны страны Амирбек Тогусов в своё время подтвердил, что американские военные эксперты проводят в казахских биолабораториях собственные исследования.

В Казахстане в этом году планируют начать строительство лаборатории четвёртого уровня биологической безопасности (BSL-4 – Biosafety Level 4). В её подземном хранилище предполагается изучать опасные и особо опасные штаммы вирусов. Уже на стадии обсуждения проект вызвал неоднозначную реакцию как в Казахстане, так и за рубежом.

Миронов убеждён, что держать на контроле нужно и лаборатории BSL-4, и другие исследовательские центры не только в Казахстане, но и на всём постсоветском пространстве.

«В Казахстане сейчас говорят, что будущая лаборатория нужна исключительно для научных целей и будет финансироваться государством, а посольство США заверяет, что Вашингтон не имеет отношения к данному проекту. Вот и замечательно! Раз там нет никаких секретов, раз там всё ради науки, пусть наши специалисты получат доступ к этим работам. Сегодня, когда очевидно, что США готовят против нашей страны биологическую войну, мы не имеем права реагировать иначе», – заявил Миронов.

Согласно документу, опубликованному на портале «Открытые НПА», лаборатория появится в поселке Гвардейский в Жамбылской области. Полное название объекта звучит так: лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов.

В посёлке уже действует Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности – там разработали казахстанскую вакцину против коронавируса.

Помимо биолаборатории четвёртого поколения, планируется также строительство подземного хранилища, где собираются коллекционировать опасные и особо опасные штаммы. Изучать там собираются патогены, которые вызывают тяжёлые и смертельные заболевания. В правительстве обозначают, что впоследствии изучения, возможно, будет разработана защита населения и природы от воздействия опасных эпидемиологических факторов.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди после апрельской встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым уточнил, что планы о строительстве и функционировании биолаборатории четвёртого уровня скрывать не планируется. Он также заверил, что Казахстан открыт к международному сотрудничеству, в том числе и для российских специалистов, пишет Orda.kz.

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