Токаев упразднил пост госсекретаря Казахстана – теперь вместо него госсоветник

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упразднил пост государственного секретаря Казахстана, сообщает официальный сайт Акорды.
«В реестре должностей политических и административных государственных служащих (…) в главе 1. Политические государственные должности: строку «Государственный секретарь Казахстана» изложить в следующей редакции: «Государственный советник Казахстана», - говорится в указе главы государства.
До настоящего момента пост госсекретаря занимал Ерлан Карин.
Согласно указу президента:
государственный советник Казахстан является должностным лицом Казахстана, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом Казахстана;
государственный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством президента Казахстана, ему подотчетен и подконтролен;
правовую основу деятельности государственного советника составляют Конституция, законы Казахстана, настоящий указ и иные акты президента РК;
государственный советник осуществляет следующие полномочия:
вырабатывает для президента стратегические предложения в сфере внутренней политики;
по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с парламентом Казахстана и его палатами, другими государственными органами, политическими партиями и общественными объединениями, а также в международных отношениях;
координирует деятельность:
- по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;
- консультативно-совещательных органов при главе государства: Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства; Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных, приравненных к ним, наград; Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом; Комиссии по присуждению Государственной премии Казахстана в области науки и техники имени аль-Фараби; Комиссии по присуждению Государственной премии Казахстана в области литературы и искусства имени Абая; Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания; Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий; Национального курултая и Совета по молодежной политике;
курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана, координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;
координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»;
осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.
В целях реализации установленных настоящим указом полномочий государственный советник вправе: издавать распоряжения;
давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции;
присутствовать на заседаниях правительства РК, консультативно-совещательных органов при главе государства;
запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от государственных органов и должностных лиц по вопросам, относящимся к его компетенции;
создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов президента Казахстана по вопросам, входящим в его компетенцию, а также для решения иных задач, поставленных главой государства. Организационно-правовое, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности государственного советника осуществляется Администрацией президента РК.
Глава государства также постановил:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы президента Казахстана;
правительству РК, Администрации президента РК, Управлению делами президента РК в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего указа;
признать утратившими силу некоторые указы президента Казахстана, согласно приложению к настоящему указу.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.