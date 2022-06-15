Немецкий журнал Вild написал об узбекской свадьбе, где жених ударил невесту (видео)

CentralAsia (UZ) - «Для некоторых это прекрасный день и начало счастливой семейной жизни. Но для многих женщин мира это лишь стартовый сигнал для путешествия в брачный ад», - пишет 14 июня крупнейший немецкий таблоид «Bild».

Статья в немецкой газете озаглавлена, как «Невеста выигрывает игру - жених наносит удар!». Издание приводит в пример пару из Узбекистана и прикрепляет видео, распространившееся в соцсетях. «Недавно поженившись, они играют в игру на сцене перед своими гостями. ОНА выигрывает и празднуется, ОН проигрывает - и совсем этому не рад. В порыве агрессии он сильно бьет ее по затылку. Она падает вперед, пытаясь удержать равновесие. Физически и морально пораженная, она опускает голову и плачет. Гости замолкают, женщина бросается к невесте и помогает ей уйти со сцены. Жених, однако, остается стоять с выпяченной грудью. Его шафер даже смеется. Но потом он понимает, что больше никому это не смешно, останавливается и пытается сделать вид, что все в порядке, вытаскивая из кармана телефон и глядя на него. Ударив свою невесту, он стоит с раздутой от гордости грудью, его шафер ухмыляется», - отмечается в статье.

Как подчеркивает издание, «больше ничего не происходит. Никто не встает и не избивает жениха так, как он этого заслуживает. Никто не пойдет в полицию и не заявит о нем. Хотя можно сомневаться, что это что-то даст, ведь насилие над женщинами в Узбекистане такое же нормальное явление, как покупка хлеба каждый день. Также обычным явлением являются принудительные браки и представление о том, что женщины хороши только для того, чтобы служить мужчинам, иметь детей и вести домашнее хозяйство».

Ранее это видео распространилось в соцсетях, вызвав большое количество обсуждений и осуждений домашнего насилия в Узбекистане.