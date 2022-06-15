Казахстан и Кыргызстан хотят изменить режим работы 2 пунктов пропуска на границе

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Кыргызстан хотят изменить режим работы пунктов пропуска на границе в Кегене и Каркыра, передает КазТАГ.
Так, пункты пропуска «Каркыра – автодорожный» и «Кеген – автодорожный» планируют перевести в круглосуточный режим работы. Сейчас они работают лишь в светлое время суток.
Таким образом, пункт 1 приложения к Соглашению между правительствами Казахстан и Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года предлагается изложить в следующей редакции:
|Каркыра - автодорожный
|Иссык-Кульская область, Тюпский район
|Кеген - автодорожный
|Алматинская область, Раимбекский район
|многосторонний
международный
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