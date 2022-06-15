Казахстан и Кыргызстан хотят изменить режим работы 2 пунктов пропуска на границе

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Кыргызстан хотят изменить режим работы пунктов пропуска на границе в Кегене и Каркыра, передает КазТАГ.

Так, пункты пропуска «Каркыра – автодорожный» и «Кеген – автодорожный» планируют перевести в круглосуточный режим работы. Сейчас они работают лишь в светлое время суток.

Таким образом, пункт 1 приложения к Соглашению между правительствами Казахстан и Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года предлагается изложить в следующей редакции:

Каркыра - автодорожный Иссык-Кульская область, Тюпский район Кеген - автодорожный Алматинская область, Раимбекский район многосторонний

международный

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения