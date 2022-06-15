В Казахстане автобус с гражданами Узбекистана попал в ДТП и загорелся. Один погиб

CentralAsia (UZ) - Пассажирский автобус, следовавший из Алматы в Ташкент, попал в ДТП и загорелся, есть погибший и пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧ РУз.

ДТП произошло на территории Казахстана 15 июня в 03:10 часов по казахстанскому времени на 545-м км дороги, проходящей через Жамбылский район Жамбылской области. В ДТП столкнулись два пассажирских автобуса, следовавшие по маршруту «Алматы – Ташкент».

Во время движения по данной трассе загорелся грузовой автомобиль с трикотажными изделиями. В результате образовавшейся пробки столкнулись два пассажирских автобуса и один легковой автомобиль. После столкновения все транспортные средства загорелись.

В одном из загоревшихся автобусов находился 31 гражданин Узбекистана, трое из них были доставлены в городской медицинский центр.

По данным местных СМИ, в результате ДТП погиб 1 человек, 11 человек были госпитализированы. Повреждены 14 автомобилей, включая два автобуса и грузовик.