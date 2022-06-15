экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявлены 39 инфицированных COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 15 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 319. В течение прошедших суток зафиксированы 39 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (33), Ташкентской (3), Самаркандской (2) и Сурхандарьинской (1) областях.

За день выздоровел 21 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 237 478).

На лечении находятся 204 больных COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Украина бойкотирует турнир Большого шлема в Улан-Баторе из-за участия россиян
  • Во Владивостоке гражданке Узбекистана вернули сына, помещённого российской полицией в детдом
  • Самые богатые люди мира потеряли c начала года $1,4 млрд, - Bloomberg


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com