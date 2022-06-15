В Узбекистане за сутки выявлены 39 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:42, 15 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - На 15 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 319. В течение прошедших суток зафиксированы 39 новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (33), Ташкентской (3), Самаркандской (2) и Сурхандарьинской (1) областях.
За день выздоровел 21 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 237 478).
На лечении находятся 204 больных COVID-19.
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