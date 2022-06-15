экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан и Россия обсудили план работ по демаркации общей границы

CentralAsia (KZ) -  Представители России и Казахстана обсудили план работ по демаркации границ на 2022-2023 гг. в ходе 118-го заседания совместной демаркационной комиссии, которое прошло 6-10 июня в Алматы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Комиссия продолжила согласование проектов итоговых документов демаркации российско-казахстанской государственной границы. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с началом демаркационных работ в полевом сезоне 2022 года, а также планы полевых и камеральных работ на 2023 год», - говорится в сообщении.

Следующее заседание комиссии, как уточнили в российской дипведомстве, состоится в июле 2022 года на территории РФ.

Совместная комиссия по демаркации российско-казахстанской государственной границы начала работу в июле 2007 года. В мае 2009 года стороны приступили к установке пограничных знаков на границе. Процесс демаркации совместной государственной границы продолжается. Госграница между РФ и Казахстаном составляет порядка 7,5 тыс. км.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок, заявили в Белом доме
  • Токаев упразднил пост госсекретаря Казахстана – теперь вместо него госсоветник
  • В Казахстане продлевают сроки ограничения вывоза пшеницы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com