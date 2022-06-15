Казахстан и Россия обсудили план работ по демаркации общей границы

CentralAsia (KZ) - Представители России и Казахстана обсудили план работ по демаркации границ на 2022-2023 гг. в ходе 118-го заседания совместной демаркационной комиссии, которое прошло 6-10 июня в Алматы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Комиссия продолжила согласование проектов итоговых документов демаркации российско-казахстанской государственной границы. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с началом демаркационных работ в полевом сезоне 2022 года, а также планы полевых и камеральных работ на 2023 год», - говорится в сообщении.

Следующее заседание комиссии, как уточнили в российской дипведомстве, состоится в июле 2022 года на территории РФ.

Совместная комиссия по демаркации российско-казахстанской государственной границы начала работу в июле 2007 года. В мае 2009 года стороны приступили к установке пограничных знаков на границе. Процесс демаркации совместной государственной границы продолжается. Госграница между РФ и Казахстаном составляет порядка 7,5 тыс. км.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения