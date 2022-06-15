Токаев заявил, что во время протестов в Казахстане ему советовали покинуть страну

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен покидать страну, хотя ему советовали это сделать.

Телеканал «Россия 24» в среду утром анонсировал интервью с Токаевым, которое покажут в эфире днем.

«Целью всех переворотов является, скажем, приход к власти других людей. Что касается меня, то я все эти дни (январских событий) находился здесь, в здании резиденции президента, никуда не выезжал. Более того, естественно, я ночевал здесь», - сказал Токаев в интервью телеканалу.

По его словам, он с самого начала беспорядков заявил, что не собирается уезжать из столицы.

«Мне предлагали некоторые «товарищи» сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал, и считал, что должен находиться здесь до конца», - пояснил глава государства.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения