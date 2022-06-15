Романтическая афера: у монгольской женщины выманили $77 000

CentralAsia (MNG) - Полиция заявила, что у монгольской женщины выманили 77 000 долларов США в ходе «разрушительной» романтической аферы.

Женщина познакомилась с мошенником через Facebook, и в 2020 году у них завязались отношения. Ее уговорили перевести деньги ее онлайн-любовнику, так называемому американскому бизнесмену Алисо Камелову, пообещав порог погашения. Однако обещание так и не было сдержано.

Потерпевшая перевела в общей сложности 77 тысяч долларов США посредством 18 транзакций через Golomt Bank of Монголия. Через два месяца женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Полиция Монголии связалась с консульством США в Турции и попыталась установить, кто такая Алисо Камелов. Однако не было ни одного человека, зарегистрировавшегося в гражданстве США под именем Алисо Камелов.

В аналогичных случаях у трех монгольских женщин были украдены средства на общую сумму 443 400 долларов США.

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