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Украина бойкотирует турнир Большого шлема в Улан-Баторе из-за участия россиян

CentralAsia (MNG) -  Украинские дзюдоисты отказались от участия в международном турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе, если к нему допустят российских спортсменов.

Турнир пройдет с 24 по 26 июня. Ранее стало известно, что россияне примут в нем участие как нейтральные спортсмены. Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о решении допустить российских и белорусских спортсменов к следующему турниру Большого шлема в Улан-Баторе. Представители стран-агрессоров смогут соревноваться в Монголии на условиях нейтралитета, без использования гимнов и флагов своих государств.

На решение руководящего органа отреагировал президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк. По его словам, в ответ на решение IJF украинские дзюдоисты могут отказаться от участия в международных соревнованиях.

Всего в Улан-Баторе примут участие 276 дзюдоистов из 29 стран.

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