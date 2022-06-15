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Сердар Бердымухамедов посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию
Продолжение: Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вместе с сыном совершил малый хаджПредыстория: Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Саудовскую Аравию (фото)

CentralAsia (TM) -  Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов на дняъ провел телефонный разговор со своим коллегой из Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Стороны договорились об организации до конца июня визита заместителя главы МИД Саудовской Аравии в Туркменистан для проведения двусторонних политических консультаций и организации во второй половине года в Эр-Рияде очередного заседания Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает МИД Туркменистана.

«Эти мероприятия будут проводиться в контексте подготовки официального визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Королевство Саудовская Аравия», – говорится в информационном сообщении.

Ранее, 1-2 июня, Сердар Бердымухамедов впервые на посту президента посетил Саудовскую Аравию, где совершил обряд умра (малое паломничество).

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