В Тегеране проходят переговоры президентов Туркменистана и Ирана
- Туркменистан, общество
- 13:13, 15 июня 2022
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CentralAsia (TM) - Утром 15 июня в Тегеране состоялась официальная церемония встречи президента Сердара Бердымухамедова c главой Ирана Ибрагимом Раиси, сообщает информагентство Mehr.
Лидеры стран встретились в дворцовом комплексе Саадабад. После официальной церемонии приветствия начались переговоры глав государств в узком формате.
Президент Бердымухамедов прибыл в Тегеран во вторник вечером во главе правительственной делегации по приглашению президента ИРИ. В рамках официального визита планируется подписать ряд документов о расширении сотрудничества и меморандумы о взаимопонимании в различных областях.
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