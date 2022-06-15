В Тегеране проходят переговоры президентов Туркменистана и Ирана

CentralAsia (TM) - Утром 15 июня в Тегеране состоялась официальная церемония встречи президента Сердара Бердымухамедова c главой Ирана Ибрагимом Раиси, сообщает информагентство Mehr.

Лидеры стран встретились в дворцовом комплексе Саадабад. После официальной церемонии приветствия начались переговоры глав государств в узком формате.

Президент Бердымухамедов прибыл в Тегеран во вторник вечером во главе правительственной делегации по приглашению президента ИРИ. В рамках официального визита планируется подписать ряд документов о расширении сотрудничества и меморандумы о взаимопонимании в различных областях.