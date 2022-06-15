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Туркменистан и Иран подписали девять меморандумов о взаимопонимании

CentralAsia (TM) -  В среду, 15 июня, в присутствии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Ирана Ибрагима Раиси подписаны девять меморандумов о взаимопонимании между странами в различных областях и принято совместное заявление глав государств, сообщает информагентство Mehr.

В числе подписанных документов – меморандумы о взаимопонимании по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству между рядом областей Туркменистана и Ирана, а также между государственными организациями соседних стран.

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