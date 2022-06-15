Туркменистан и Иран подписали девять меморандумов о взаимопонимании
- Туркменистан, политика
- 13:16, 15 июня 2022
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CentralAsia (TM) - В среду, 15 июня, в присутствии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Ирана Ибрагима Раиси подписаны девять меморандумов о взаимопонимании между странами в различных областях и принято совместное заявление глав государств, сообщает информагентство Mehr.
В числе подписанных документов – меморандумы о взаимопонимании по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству между рядом областей Туркменистана и Ирана, а также между государственными организациями соседних стран.
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