Туркменистан и Иран подписали девять меморандумов о взаимопонимании

CentralAsia (TM) - В среду, 15 июня, в присутствии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Ирана Ибрагима Раиси подписаны девять меморандумов о взаимопонимании между странами в различных областях и принято совместное заявление глав государств, сообщает информагентство Mehr.

В числе подписанных документов – меморандумы о взаимопонимании по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству между рядом областей Туркменистана и Ирана, а также между государственными организациями соседних стран.